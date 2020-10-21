В Омской области вторые сутки подряд выявляют по 173 зараженных ковидом

Пока прирост суточной заболеваемости остановился на отметке в 173 пациента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной минздрав опубликовал свежие данные по ситуации с распространением коронавируса на территории региона. По информации на среду, 21 октября, в Омской области выявлено 173 новых случая заражения – ровно столько же было и днем ранее.

А вот выздоровело за сутки пока вдвое меньше пациентов – 80. Кроме того, еще четыре человека спасти не удалось. Сейчас от ковида в общей сложности умерли уже 388 местных жителей.

География распространения COVID-19 в Омской области: Омск – 136, Омский, Москаленский, Калачинский районы – по 4, Азовский, Кормиловский районы – по 3, Большереченский, Колосовский, Марьяновский, Любинский, Нововаршавский, Черлакский районы – по 2, по одному новому случаю заражения в Муромцевском, Горьковском, Оконешниковском, Шербакульском, Тюкалинском, Полтавском, Таврическом районах, сообщает пресс-служба ведомства.

Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 2 577 человек, сняты с медицинского наблюдения 64 334 человека. В девяти омских лабораториях проводятся исследования на COVID-19, за последние сутки проведено 3 946 исследований, за весь период – 585 695.

Напомним, сегодня стало известно о временном прекращении проведения платных анализов в Клиническом медико-хирургическом центре. Из-за большого числа заболевших все усилия этой лаборатории будут направлены на максимально быстрый анализ мазков, взятых у пациентов, попавших в медучреждения.