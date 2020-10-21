«Росводоканал Омск»: восемь дистанционных способов передачи показаний

В век современных технологий мы не замечаем, как наше жизненное пространство «заполнили» электронные сервисы. Мы не расстаемся с гаджетами практически 24 часа в сутки: звоним, общаемся с друзьями и коллегами в мессенджерах, выполняем денежные переводы и читаем почту, оплачиваем товары и услуги, а ещё с их помощью можно передать показания приборов учёта.

«Дистанционные сервисы омского водоканала просты и доступны любому поколению жителей нашего города. Главное выбрать, какой сервис подходит именно вам и не забывать передавать показания регулярно», - говорит коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Сегодня в омском водоканале внедрено восемь дистанционных способов передачи показаний индивидуальных приборов учёта. Одни подразумевают наличие смартфона/компьютера и сети Интернет, для других - достаточно обычного телефона.

С помощью смартфона или компьютера:

— через мобильное приложение «РВК.Услуги»;

— сервис на сайте компании (без регистрации);

— через личный кабинет на сайте или с помощью его мобильной версии;

— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

— при оплате на сайтах банков или платежных систем www.vp.ru, https://online.sberbank.ru/.

С помощью телефона (без интернета):

— продиктовать роботу (голосом или ввести данные на клавиатуре) по телефону 39-51-00 (круглосуточно);

— посредством SMS на номер 8-903-767-28-90, указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;

— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.