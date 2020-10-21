Аллея имени А.Ф.Портянко: К 95-летнему юбилею ученого, профессора, агролесомелиоратора

Алексей Федорович Портянко

Каждый пешеход, идущий от остановки «Аграрный университет» на улице Красный путь к первому учебному корпусу Омского ГАУ, непременно пройдет по прекрасной хвойной аллее. Но все ли знают, благодаря кому мы сегодня любуемся величественной красотой деревьев?

Аллея создана под руководством и при непосредственном участии профессора Алексея Федоровича Портянко. В составе: сосна Сибирская Кедровая, ель Сибирская, ель обыкновенная, ель колючая, сосна обыкновенная.

Решением Омского горсовета в 2009 г. признана памятником природы регионального значения, ей присвоено имя А.Ф. Портянко.

Алексей Федорович Портянко -учёный, лесовод, доктор сельскохозяйственных наук, агролесомелиоратор, энтузиаст, беззаветно влюбленный в свое дело, внёсший огромный вклад в озеленение города Омска.

Алексей Федорович родился 21 октября 1925 г. в г. Рошале Московской области в семье служащих. В 1949 г. окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности агролесомелиорация. До 1952 г. работал директором лесопитомника в Омской области, а затем с 1952 по 1955 гг. проходил аспирантскую подготовку при кафедре лесомелиорации Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова. В 1958 г. ему присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук, в 1961 г. – ученое звание доцента. В 1984 г. он избран заведующим кафедрой защиты растений и лесомелиорации. В 1991 г. Алексей Федорович защитил докторскую диссертацию. В течение 15 лет являлся членом координационной комиссии по защитному лесоразведению ВАСХНИЛ и членом проблемного совета по агролесомелиорации СО ВАСХНИЛ.

Доцент кафедры защиты растений и лесомелиорации А.Ф. Портянко в дендрологическом саду со студентами, 1985 г.

В 1960-е годы под руководством Алексея Федоровича началась коренная реконструкция парка. Тридцать лет посвятил профессор этой работе. Им были высажены кедры, привитые на сосну, можжевельники и другие экзотические для условий Сибири деревья и кустарники. На сегодняшний день в парке мирно уживаются свыше 400 видов растений. Специалистов удивляют коллекции интродуцированных растений (некоренных, несвойственных для данной территории). Из них 28 видов из европейской части России, 30 видов из Северной Америки. Здесь практически создана «живая» Красная Книга. Это памятник ученым университета и, конечно, Алексею Федоровичу Портянко.

По инициативе А.Ф. Портянко в 1967 г. от обелиска в память о работниках и студентах ОмСХИ, павших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны, к главному корпусу студенты и преподаватели посадили еловую аллею. В память об ученом эта часть парка получила название «Аллея А.Ф. Портянко».

Алексей Федорович активно участвовал в озеленении Омска и сельских населенных пунктов Омской области, например, парка Победы, парка Советского административного округа в Омске и др. Усилиями А.Ф. Портянко создана экологическая тропа при городском Дворце пионеров (сегодня – Городской дворец детского и юношеского творчества). При его участии сбережен и частично реконструирован сад имени П.С. Комиссарова. Ученый предложил оригинальный способ разведения сосны кедровой в Западной Сибири, проводил работы по интродукции дуба черешчатого, туи западной, черемухи Маака, клёна остролистого и других интересных видов древесных растений. Благодаря научной деятельности А.Ф. Портянко, инициирован процесс создания лесоаграрных ландшафтов на территории Омской области. Ученый впервые предложил метод оценки влагообеспеченности взрослых полезащитных лесополос, разработал рекомендации по ведению сельского хозяйства под защитой лесных насаждений в условиях Западной Сибири.

По воспоминаниям коллег, это был удивительный человек, он обладал прекрасными душевными качествами. Алексей Федорович прекрасно играл в волейбол, входил в состав мужской сборной команды по волейболу, состоящей из научных работников вуза. А еще Алексей Федорович был активным участником хора преподавателей и сотрудников «Созвучие», первое выступление которого состоялось осенью 1967 года в концертной программе, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

Гуляя по аллеям рукотворного парка, видя величественные ели, гиганты – дубы, пушистые кедры, дурманящие сладким ароматом липы, развесистые березы в «сережках», прислушиваясь к многоголосью птиц и наблюдая за прыгающими с ветки на ветку белками, понимаешь, какой титанический труд был проделан учеными, сотрудниками и студентами вуза. И огромная заслуга в этом принадлежит Алексею Федоровичу Портянко.