«Все идет по плану»: Мэр Омска пообещала, что дорогу за миллиард сдадут в срок

Все работы пообещали закончить в срок. Фото: Влад КОМЯКОВ

О том, что строительство дороги дублера на Левобережье идет к завершению уже не раз упоминали в Омске. На этот раз не осталась в стороне и мэр горда Оксана Фадина. В своем Instagram она сообщила, что асфальтирование завершен на всех участках дроги, уже ведутся работы по благоустройству и озеленению.

- Срок сдачи проекта – середина декабря. Мы все ждем этого момента с нетерпением, и все идет по плану. На завершающеи стадии будет проведено освещение и установлены ограждения, нанесена разметка, обустроены остановки общественного транспорта, светофоры и дорожные знаки, - отметила Оксана Фадина.

Напомним, что сдача объекта намечена на 15 декабря.