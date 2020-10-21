Из-за задержки анализов больную ковидом омичку выписали домой

Результаты тестов на ковид так и не дошли до семьи омички. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях омичи активно делятся своими историями об обращении в больницы с коронавирусом. Одна из омичек рассказала, как пыталась понять, заразилась ли она и ее родственники ковидом или нет.

Все началось с госпитализации 68-летней мамы в гнойное отделение ГБ им. Кабанова. при поступлении женщине сделали рентген легких, никаких признаков простуды не было, но после недели в стационаре она начала кашлять. При выписке у пенсионерки взяли анализы на коронавирус, но, не получив результатов, отправили женщину долечиваться домой.

Спустя 10 дней омичек позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что тест ее матери оказался положительным. А она контактировала со всеми членами семьи. Омичке пообещали в ближайшее время взять мазок на ковид, но никто не пришел. Женщина сама отправилась в больницу, чтобы узнать, в чем дело. Оказалось, в предписании неверно указали адрес и лаборанты приходили не туда. По факту прошло еще 6 дней между звонком из Ропотребнадзора и забором материалов для теста.

Через двое суток омичке сообщили, что у ее 10-летнего сына тест отрицательный, его сняли с медицинского учета, а вот судьба ее теста и повторного теста ее матери так и остались неизвестными. В поликлинике их просто не смогли найти в огромном количестве несистематизированных данных.