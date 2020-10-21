Омские депутаты обсудили бесплатную раздачу масок в общественном транспорте

Фото: Омский горсовет

В горсовете уже на нескольких комитетах рассматривают одну из наболевших тем – приход второй волны коронавируса, которая накрыла, в том числе и Омск.

С ее обсуждения начали заседание комитета по вопросам ЖКХ и транспорта. Вице-спикер Виталий Путинцев выступил с инициативой прописать обязанность пассажиров носить маски на время режима полной готовности в Положении о пользовании муниципальным транспортом.

– Есть распоряжение губернатора, есть другие документы о защитных мероприятиях, – отметил Путинцев. – Но нужен реальный механизм ограничений. Таким механизмом являются обязанности пассажиров и работников муниципального транспорта. Важно, чтобы пассажиры ездили в масках, кондукторы и водители в масках и перчатках. Сейчас такого не наблюдается.

Его коллега Сергей Дроздов пошел еще дальше и предложил обязать водителей останавливать автобус, если кто-то из пассажиров отказывается надеть маску.

Вице-мэр Олег Заремба сказал, что региональное законодательство не предусматривает такие меры. Однако отметил, что в Москве уже начали высаживать из транспорта даже тех пассажиров без масок, которые оплатили проезд. Поправки в закон внести можно, но на это уйдет около месяца, а меры необходимо принимать безотлагательно.

– Решение о масках вступит в силу только через месяц, а нужно заниматься этим сейчас, – сказал Дроздов. – Предлагаю обратиться к директору департамента транспорта Александру Вялкову, чтобы провести рабочие встречи с руководителями ПАТП и потребовать не начинать движение автобуса, если в салоне есть пассажир без маски. Человек подвергает себя и работников транспорта опасности. Мне в суд подать на человека, который без маски едет? У нас мест в больницах нет. Попробуйте дозвониться в скорую помощь. То, что творится – это не шутки. У нас в аптеках лекарств не осталось.

Депутат Иван Федин предложил раздавать пассажирам маски бесплатно. Он утверждает , что их себестоимость 30 копеек, а его помощник купил их в супермаркете за 3 рубля.

Однако Виталий Путинцев выразил сомнения, что такие маски соответствуют нормативам и могут хоть от чего-то защитить.

Глава финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов высказал свою точку зрения на это предложение:

– Думаю, все коллеги были бы только за то, чтобы раздавать бесплатные маски в транспорте, – отметил Федотов. – Но тогда надо решить, с какой статьи расходов мы эти деньги снимем. Если у вас нет ответа на этот вопрос, то предложение бессмысленно. Бюджет города и так находится на пределе дефицита.

Также депутаты предложили уточнить в Положении о пользовании общественным транспортом, что именно считается средством защиты во время пандемии, а также обязать горожан носить маски на время действия режима полной готовности. Пока это носит лишь рекомендательный характер. Окончательно поправки рассмотрят на пленарном заседании горсовета.