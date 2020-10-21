Омский «Фикс Прайс» оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие масок

В Омске оштрафовали один из магазинов крупной торговой сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверки омское отделение Роспотребнадзора выявило серьезные нарушения в популярной у омичей сети магазинов "Фикс Прайс". Санитарные нормы в некоторых торговых точках сети не соблюдались. Одну из них даже пришлось оштрафовать.

- По итогам контрольно-надзорных мероприятий ООО «Бэст прайс» (магазин Fix price) получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушения, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В магазине не было необходимых средств защиты из рассчета необходимости их смены каждые три часа. Работники носили маски не закрывая органы дыхания, а дезинфицирующие средства отсутствовали. В ведомстве напомнили, что рейды будут проводится ежедневно.