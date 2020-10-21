Чат-бот Райффайзенбанка научился ещё точнее понимать текст

Теперь чат-бот может корректно отреагировать на сообщение, в котором содержится сразу два намерения. Например, если пользователь пишет с просьбой «закрыть и перевыпустить карту», чат-бот предложит ему список из нескольких возможных действий и попросит уточнить, которое из них нужно выполнить в первую очередь. Ранее в таком случае бот отвечал на один из двух вопросов, либо переводил диалог на специалиста.

Аналогичным образом бот отреагирует, если формулировка обращения неоднозначна и допускает несколько трактовок. Например, если пользователь попросит «изменить лимит по карте», бот уточнит, идёт ли речь о повышении или понижении лимита. Нужный вариант ответа можно выбрать, отправив его номер цифрой или прописав словами.

«Чат-бот позволяет клиентам получить моментальное решение своего вопроса в любой момент времени, и мы хотим, чтобы общение с ним было таким же простым и естественным, как и с человеком, — подчеркнул Илья Щиров, руководитель развития канала чатов Райффайзенбанка. — Мы постоянно разрабатываем и внедряем новые практики обработки естественного языка, чтобы добиться наилучшего пользовательского опыта. Клиенты высоко оценивают комфорт общения с нами через канал чатов, и мы пристально следим за их обратной связью».

Ожидается, что новая механика позволит увеличить долю обращений, закрытых без помощи человека, на 10%. Сейчас она составляет 24%. Всего чат-бот принимает участие в 80% диалогов.