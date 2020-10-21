В Омкой области санитарок переводят в уборщицы и не доплачивают за работу с ковидом

В Омской области санитаров перевели в уборщицы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня одна из санитарок Калачинского района поделилась щедрой надбавкой за работу с COVID-19. Женщина опубликовала табель, где в графе должность значится "уборщица служебных помещений", а в графе доплата за работу с ковидом, красуется сумма в 500 рублей.

- Перевели в уборщицы, а по факту санитарки! Где наши выплаты? Мы работаем с ковидом , а оплачивать нам не хотят. Где наш министр здравоохранения, которая так громко обо всем заявляла? Так вот, смотрите, что нам платят. За 500 рублей идите поработать сами . И рискуйте своим здоровьем за эту сумму! - написала в посте санитарка из калачинской ЦРБ.

Санитарка прикрепила зарплатный табель, где показала, сколько доплачивают за ковид. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи недовольны таим положением дел и просят минздрав прокомментировать жалобу женщины. А медработники из соседних районов рассказывают, что у них примерно такая же ситуация.

- В Таре то же самое, санитаров нет, одни уборщицы, - пишет местная жительница.