В Омске автобус с 25 пассажирами протаранил две иномарки

В момент аварии автобус находился на маршруте и вез пассажиров. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Накануне вечером в Амуре произошло ДТП с уастием пассажирского автобуса. Авария произошла около 18:50 на улице 21-я Амурская.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, автобус марки "ПАЗ" находился на маршруте №47 и между остановками Школа №15 и Спецшкола не выдержал безопасную дистанцию и врезался сразу в две легковушки. За медицинской помощью обратилась только водитель "Опель Корса", 38-летняя женщина. Водитель "Хендай Солярис" и 59-летний водитель автобуса не пострадали. В момент аварии в салоне "ПАЗ" находились 25 пассажиров. Никому из них помощь медиков также не потребовалась.

Окончательные причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.