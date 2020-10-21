Клинический центр, у которого собирались огромные очереди, больше не будет делать тесты на ковид для омичей

Длинная очередь собиралась на крыльце Клинического центра. Фото: ВКонтакте

Накануне омичи делились фотографиями длинных очередей, которые собирались у Клинического диагностического центра. Большинство людей хотели сделать или получить результаты теста на коронавирус. Также вчера на сайте медучреждения появилось сообщение о том, что проведение анализов для физических лиц временно приостановлено.

- Проведение ПЦР-исследования на COVID-19 для физических лиц в рамках предпринимательской деятельности временно приостановлено с 21.10.2020 г. О возобновлении исследования сообщим дополнительно, - говорится на сайте КДЦ.

В региональном минздраве уточнили, что это связано с увлечением нагрузки на лабораторию КДЦ со стороны стационаров. Из-за появления дополнительных коечных мест для больных коронавирусом в Омске, в лабораторию стало поступать гораздо больше материалов для анализов, и приоритет решили отдать именно тем, кого уже госпитализировали.

- На данный момент патоморфологическая лаборатория нашего учреждения проводит исследования для всех медицинских организаций города и области, в том числе для стационаров, где пациентам крайне важно получить точный результат в максимально короткие сроки. В связи с увеличением коечного фонда для пациентов с COVID-19 в перепрофилированных медицинских организациях, в которых нет возможности самостоятельно выполнять специализированные ПЦР-исследования, поток биоматериала в нашу лабораторию значительно возрос. Для более активной работы со стационарными учреждениями, в которых от результата данного теста зависит возможность госпитализации и выписки пациентов, в патоморфологической лаборатории БУЗОО «КДЦ» сделан приоритет в работе в этом направлении, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Когда в КДЦ снова начнут проводить анализы для обычных граждан, пока не сообщается.