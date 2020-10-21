Омичи заметили пятна мазута на Иртыше

Омич вернулся с рыбалки и еще долго отмывал свою лодку. Фото: ВКонтакте

Накануне бдительные омичи уже заметили ночные сбросы в Омь, недалеко от СНТ "Рябинушка". Тогда из трубы текла грязная вода, а на поверхности образовывалась густая желтоватая пена. Чуть позже в другом районе, в поселке Береговой, рыбак на лодке причалили к берегу и обнаружил, что днище лодки придется долго отмывать от мазута.

На видео, которое записал рубак, видно, что плотный слой чего-то черного и маслянистого скопился у берега и тянется довольно далеко. Автор поста задается вопросом: "А нормально ли это для Омска?"

В комментариях омичи тоже высказывают недовольства постоянными сбросами в реку разных отходов и сомневаются, что проверка прокуратуры, которую завершили накануне, дат ощутимые результаты.

- Интересно, когда наш привыкший глаз вдруг осознает, что дальше нельзя? Когда последняя рыба передохнет и будет вонять на берегу? - пишет один из комментаторов.