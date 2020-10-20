Кинотеатр «Сатурн» и ДК имени Козицкого обретут новых собственников

Здания этих двух городских зданий планируется включить в план приватизации. Как сообщил директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня на комитете по вопросам муниципальной собственности Омского городского Совета уже сейчас сотрудники его департамента работают над корректировками плана приватизации. Проект решения уже разработан и вскоре будет представлен на рассмотрение депутатов.

Решение выставить на приватизацию кинотеатр «Сатурн» и ДК имени Козицкого возникло не просто так. Ранее городская администрация пыталась провести реконструкцию этих зданий, пробуя другие варианты. Например, по ДК имени Козицкого проводился конкурс на заключение соглашения на муниципально-частное партнерство сроком на 10 лет. Согласно условиям конкурса инвестор мог получить право выкупить здание. Что касается кинотеатра «Сатурн», то здесь администрация города Омска два раза организовывала конкурс на заключение концессионного соглашения. Однако ни тот, ни другой вариант не привлекли инвесторов. Как пояснил Дмитрий Махини, сейчас потенциальные инвесторы готовы вкладывать средства в реконструкцию собственных объектов и согласны только на покупку зданий.

Поэтому остановить разрушение зданий, провести их реконструкцию и вновь открыть их для омичей будет возможно при включении этих объектов в план приватизации. Будущие собственники впоследствии решат, какого будет функциональное назначение этих зданий.