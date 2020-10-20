В Омской области снова побит антирекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

Кроме того, от COVID-19 скончались еще четыре человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом обнародовал свежую статистику заболеваемости. Ситуация остается крайне напряженной во многих регионах страны. Омская область, к сожалению, не составляет исключения. По данным на понедельник, 20 октября, в регионе зафиксировано уже 173 новых случая заражения. То есть, уже 11-й день подряд статистика заболеваемости за сутки каждый раз бьет новый антирекорд со времени прихода пандемии в регион.

При этом местные жители начали сомневаться в объективности даже этих данных. Многие омичи жалуются, что при наличии температуры, исчезнувшем обонянии и даже при подтвержденном контакте с носителями инфекции им отказываются делать тесты на ковид.

Также ИЦК сообщает, что за минувшие сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. Однако число полностью излечившихся пациентов в Омской области за минувшие сутки увеличилось втрое – до 113 человек.