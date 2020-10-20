Появились фото очередей в омские больницы за анализами на ковид

Очереди такие длинные, что людям не хватает места в помещении. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях появилось фото длинной очереди, растянувшейся далеко за пределы больничного крыльца. Омич поделился фото и рассказал, что дело было у Клинического диагностического центра на улице Ильинская недалеко от центрального ЗАГСа. Несколько десятков омичей собрались у входа в центр, чтобы забрать результаты своих анализов.

- Ничего необычного в Омске. Просто очередь в Клинический диагностический центр на Ильинской 9 за результатами тестов на COVID-19, - комментирует происходящее автор поста.

Омичам приходится долго ждать на улице, когда очередь продвинется. Фото: ВКонтакте

В комментариях омичи отмечают, что не видят в таком положении дел ничего необычного. А представители диагностического центра отметили, что некоторые анализы можно получить по электронной почте, но для этого придется заполнить заявление.

- Уважаемые пациенты, получить результаты анализов крови и ПЦР-исследований можно по электронной почте. Для этого на выходе после проведения исследования нужно написать заявление в Справочном окне. При проведении забора крови эти заявления на пересылку результатов анализов на почту заполняются в процедурном кабинете, - отметили предствители центра.