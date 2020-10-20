Омская область сделала единую закупку востребованных лекарств для всех аптечных сетей

Правительство области готово оказывать аптекам помощь в закупке необходимых лекарств. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня по поручению губернатора Омской области Александра Буркова с представителями крупных аптечных сетей в Омске встретился заместитель председателя регионального кабинета министров Владимир Куприянов. На заседании обсудили вопросы нехватки лекарств в аптеках города и проблемы с их закупками. Особое внимание уделили противовирусным препаратам, которые назначаются при заболеваниях COVID-19 и ОРВИ.

В совещании принимали участие представители минздрава, Росздравнадзора, а также руководители таких аптечных сетей, как «Омское лекарство», АС «Семейная», «Низкоцен» (Аптека 55+), «Фармакопейка», «Аптека для вас», АО «Тендер» (аптеки «Магнит»).

Представители минздрава и Росздравнадзора встретились с представителями крупных аптечных сетей.

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова отметила необходимость доступности для покупателей антибиотиков и противовирусных лекарств, необходимых для терапевтического лечения.

- Немаловажное значение имеет стоимость этих препаратов, так как диапазон цен по коммерческим предложениям разных производителей широкий. Чем крупнее партия, тем доступнее цены. Адекватность и доступность цен на особо востребованные лекарства, - очень важный аспект, - отметил Владимир Куприянов и подчеркнул, что нужно искать выгодные для людей предложения.

Дефицит некоторых лекарств аптеки не могут пополнить, потому что их просто нет в наличии у дистрибьютеров. Сейчас крупная партия наиболее востребованных лекарств готовится к отправке в подконтрольную области аптечную сеть "Омское лекарство". Чтобы сократить время на восполнение дефицита, правительство предложило включить в заказ и потребности других аптек.

- Министерство здравоохранения готово оказать содействие в выходе на поставщиков, которые могут обеспечить теми или иными препаратами. Тем не менее, я бы хотел, чтобы нас еженедельно информировали, какие препараты в вашей сети в дефиците, а какие - в достатке. Это позволит в ручном режиме управлять ситуацией, ориентировать людей, которые не могут приобрести тот или иной препарат. Независимо от формы собственности аптечной сети, омичам должны быть доступны лекарства. И не только в городе, но и в районах, - заявил Куприянов.

Отправка состоится только завтра, поэтому у омских аптек был целый день, чтобы сформировать один большой общий заказ. Когда все регионы активно занимаются закупками популярных лекарств, такая централизованная закупка позволит избежать проблем с логистикой и существенно сократить время доставки.