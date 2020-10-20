Омские предприниматели получат отсрочку на продление аренды

Фото: Омский горсовет

На заседании комитета по вопросам муниципальной собственности в горсовете перед депутатами выступил с отчетом директор омского депимущества Дмитрий Махиня. В частности он рассказал, как исполнена программа по управлению муниципальным имуществом за 2018-2019 годы.

Как выяснилось, территорию муниципалитета увеличили даже больше, чем планировалось. Это произошло благодаря передаче городу участка в 8,8 га, ранее находившегося в ведении Минобороны РФ. Кроме того, в состав Омска вошло несколько лесных участков.

Депутат Алексей Ложкин поинтересовался, почему плановые показатели энергосбережения имеют показатель 99% и что мешает сделать его стопроцентным.

– Мы понимаем, что иногда значения ставятся не совсем корректные. Почему, например, мы ставим значения по установке приборов 99%? Плановые значения должны быть 100%, поэтому мы понимаем, что организации могут экономить на приборе учета, сколько они потребляют. Если они у нас полностью, на 100% не установлены, получается бесконтрольное пользование энергоресурсами. По этой причине плановые значения нужно изменить до 100%. Конечно, возможны технические сложности. Сегодня представители администрации не смогли объяснить, почему плановые значения у нас стоят 99%, – прокомментировал обсуждение вопроса Алексей Ложкин.

Также парламентарии рассмотрели вопрос о продлении права для предпринимателей на продление аренды муниципальной недвижимости на срок до одного года без торгов. Депутаты предложили продлить эту меру и на 2021 год.