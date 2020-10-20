Пневмония развивается у половины новых больных коронавирусом в Омске

Но у многих омичей болезнь протекает бессимптомно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня на пресс-конференции замглавы отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории омского Роспотребнадзора Юрий Пневский рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в Омской области.

Пневский заявил, что за последние сутки коронавирусом заразились 173 омича. Количество зараженных пусть и медленно, но все же продолжает расти. У 86 из них диагностировали пневмонию, что является одним из возможных осложнений при болезни ковидом. А у 68 пациентов коронавирус протекает совершенно бессимптомно. У 19 человек помимо коронавируса обнаружили симптомы ОРВИ.