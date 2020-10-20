В Омске нашли тело парня, упавшего с моста

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске завершились поиски 22-летнего жителя Мордовии, в ночь на 1 октября упавшего в Омске с Ленинградского моста. Несмотря на то, что прохожие вызвали на место спасателей, вытащить человека на берег сразу не получилось. Во время ЧП на месте были свидетели. Однако родные парня долгое время не верили, что их родственник утонул и настаивали, что его кто-то похитил.

И вот накануне, 19 октября, поиски пропавшего закончились. К сожалению, основная версия происшедшего подтвердилась – молодой человек утонул. Как обычно бывает в таких случаях, труп всплыл через несколько недель. Течением его отнесло на край города.

– Вчера в 0.55 часов на берегу Иртыша неподалеку от поселка Берегового тело мужчины обнаружили местные жители, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Выводы о причинах смерти будут возможны только после заключения эксперта. Проверка по данному факту продолжается.