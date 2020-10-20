Омичи переживают за судьбу отловленных у «Ленты» собак

Животное погрузили в машину после того, как оно потеряло возможность ходить. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи поделились видео, на которое попал момент отлова бродячих собак на парковке рядом с торговым центром «Лента» на улице 10 лет Октября. Автор видео переживает за судьбу животных, так как у животного отказали задние лапы. Собака какое-то время передвигалась самостоятельно, а после легла прямо на дороге и не смогла больше никуда уйти. Двое мужчин, видимо, их службы отлова погрузили животное в машину и уехали.

В мэрии объяснили, что происходило с собакой и рассказали, где сейчас находятся животные.

- Сотрудники бюджетного учреждения г. Омска «Муниципальный приют для животных» проводили отлов безнадзорных агрессивных собак на прилегающей к торговому комплексу территории по заявке комитета территориального общественного самоуправления «Центральный-6» , по итогам выезда было отловлено две особи. Для отлова животных использовался снотворный препарат «Телазол». На видео, представленном в социальных сетях, животное находится под действием вышеуказанного препарата и временно теряет способность передвигаться, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Также там уточнили, что сейчас собаки находятся на карантине в муниципальном приюте. Они успешно отошли от действия препарата и могут самостоятельно передвигаться.