«Медицина только разводит руками»: Омич вторые сутки не может дождаться скорую помощь

Врачи не приезжают на вызовы пациента, ссылаясь на занятость. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях взволнованные омичи все чаще делятся историями неудачных попытк получить медицинскую помощь. Накануне женщина рассказала, как уже несколько дней подряд пытается получить лечение для мужа.

- Так случилось что подхватили где-то злосчастную корону. Встал вопрос о лечении. В поликлинику не пройти с температурой. Вызвать врача на дом не представляется возможным: "Вы 29 в очереди, ожидайте". Ждем 50 минут: "Вы 18 в очереди, ожидайте". Скидывают звонок, звоним снова - та же история, не отвечают, - рассказывает женщина. У знакомого врача семье удалось получить консультацию и список лекарств, которые должны помочь. Но в аптеке их ждало разочарование.

- Идем в аптеку, а на просьбу о продаже препарата хамский ответ: "А с чего вы взяли что вам кто-то что-то продаст?" - вспоминает женщина. Чуть позже состояние ее мужа ухудшилось, одышка усилилась и мужчина начал задыхаться.

- Звоним в скорую, ответ там: "Зачем вы нам звоните? Если приедем, то ни на КТ, ни в больницу вас не повезем. Температуру никто не будет вам снижать, ждите свободную машину", - ответили женщине в скорой. Она сообщает, что никто не приезжает уже вторые сутки.

- Как лечиться если медицина Омская только руками может разводить? - возмущается женщина. В комментариях люди отмечают, что это не единичный случай. А те, кому удалось получить рецепт от врача, рассказывают, какими препаратами можно лечиться.