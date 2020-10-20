Полицейские помогли довезти в роддом беременную омичку

Полицейские помогли сопроводить беременную омичку в роддом. Фото: Архив "КП"

Внимание патруля, дежурившего на одной из омских улиц, привлекла «десятка». Авто летело по дороге с превышением скорости. Остановив его, полицейские выяснили причину спешки. В салоне ехала беременная женщина, у которой началась схватки.

ВАЗ сопроводили в роддом с мигалками, и все закончилось благополучно. А недавно в Госавтоинспекцию обратился муж роженицы.

– Хочу выразить благодарность вашим сотрудникам, которые патрулировали Октябрьский округ, – написал омич. – В 6.10 моя жена родила дочку.