Под Омском водитель без прав отправил в больницу четыре человек

Машина перевернулась и получила серьезные повреждения кузова. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омской области у границы с Казахстаном произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Как сообщают в омской Госавтоинспекции, авария произошла около 10:30 на 87 километре трассы Омск - Одесское- граница Республики Казахстан. Предварительно сотрудниками ДПС установлено, что за рулем "Тойоты Пробокс" находился 36-летний омич без прав. Он не справился с управлением и съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

Всех, кто находился внутри пришлось срочно госпитализировать. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Машина перевернулась и получила серьезные повреждения крыши и капота. В больницу срочно доставили четверых пассажиров иномарки. Пострадали двое мужчин 42-х и 51-ого года и две женщины 40 и 49-и лет. Самому водителю тоже понадобилась медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка.