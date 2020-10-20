Порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида

Приказом Минтруда России от 29.05.2020 № 281н внесены изменения в некоторые приказы Минтруда России по вопросам разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее соответственно - приказ № 281н, ИПРА инвалида, ИПРА ребёнка-инвалида).

ИПРА инвалида является комплексом оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию, формирование нарушенных функций организма, способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Согласно изменениям, внесённым приказом № 281н, начиная с 1 января 2021 г. ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) формируется в государственных учреждениях МСЭ только в форме электронного документа.

По желанию инвалида, ИПРА может быть предоставлена на бумажном носителе или направлена заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Выписка из ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) из учреждений МСЭ в обязательном порядке направляется в органы исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности, на которые возложено проведение реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных в ИПРА инвалида, посредством размещения соответствующих сведений в Федеральном реестре инвалидов.

В целях динамического наблюдения за проводимыми мероприятиями в отношении каждого инвалида, органы исполнительной власти размещают сводную информацию о выполнении реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребёнка-инвалида) в Федеральном реестре инвалидов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.