Омская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело из-за загрязнения Оми

Выбросы заметили местные жители. Фото: ВКонтакте

Сегодня один из местных жителей опубликовал в соцсетях видео о том, что в Омь снова сливают отходы из трубы недалеко от СНТ "Рябинушка". Этот водосброс уже не раз попадал в поле зрения общественности. Омич на видео запечатлел, как посреди ночи из трубы течет грязная вода, на поверхности реки появляется пена, а цвет воды меняется на желтоватый.

По данным прокуратуры Омской области, накануне закончилась проверка, инициированная после многочисленных публикаций в сети о загрязнениях Оми. По ее результатам в воде нашли превышение концентрации нефтепродуктов, анионных поверхностно-активных веществ, взвешенных веществ.

Сейчас прокуратура направила обращение в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье за нарушение правил обращения с биологически опасными веществами и отходами.