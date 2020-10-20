В центре Омска принудительно сносят кафе «Казан-Мангал»

У кафе демонтировали окна и двери. Фото: администрация Омска

В центре Омска на улице Карла Маркса у цирка начали сносить незаконно построенное здание, в котором долгое время располагалось кафе "Казан-Мангал". Первые попытки освободить территорию департамент имущественных отношений предпринял еще в августе 2017 года. Тогда специалисты обратились в суд с требованием признать постройку незаконной и освободить занимаемый участок. Суд удовлетворил требования истца, но владелец кафе с решением не согласился и обжаловал решение в 8 апелляционном суде.

Разбирательства по делу затянулись, но сейчас суд оставил прошлое решение в силе и обязал предпринимателя самостоятельно разобрать незаконную постройку. По информации пресс-службы УФССП, приставы уже побывали у здания и приступили к демонтажу окон и дверей.

- В дальнейшем, если должник не приступит к самостоятельному освобождению территории, ему, помимо выплаты назначенных административных штрафов и уплаты исполнительского сбора, придется также возмещать расходы, понесенные в связи с принудительным исполнением решения суда, - отметили в ведомстве.