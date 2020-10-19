В Омске улица Перелета рядом с дорогой за миллиард останется перекрытой до зимы

Жителям Левобережья придется мириться с перекрытием улиц до середины декабря. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Немало возмущений у омичей вызвало перекрытие улицы Перелета на Левом берегу. Как говорили дорожники, это было необходимо для обеспечение безопасности работы над дрогой дублером улицы 70 лет Октября.

Водители надеялись, что Перелета откроют раньше, чем закончат строительство новой дороги. Особенно сейчас, когда на прилегающем участке основные работы завершены и осталось только благоустроить прилегающие территории. Но в мэрии заявили, что улица перелета останется закрытой для движения до 15 декабря, когда намечен срок сдачи дроги за миллиард.

- Движение всех видов транспорта по ул. Перелета на участке от дома 22 корпус 1 до дома 19 и по ул. Крупской от ул. Перелета (дублер) до транспортной развязки по ул. Перелета будет закрыто до 15 декабря 2020 года. Открывать этот участок дороги до полной сдачи объекта строительства запрещено в связи с техникой безопасности, - сообщили в пресс-службе администрации Омска.