В год перемен держим курс на безопасность

Безопасность и качество – всегда были приоритетами молочного завода «МилкОм», выпускающего продукцию под ТМ «Лужайкино», поэтому в начале года предприятие одним из первых усилило профилактические меры. Это касается не только дополнительного санитарного контроля и внимания к здоровью сотрудников, но и особых мер, связанных с приемкой молока. Даже молоковозы при въезде на завод проходят специальную антибактериальную обработку. Также до минимума сведена посещаемость предприятия посторонними лицами, только в связи с производственной необходимостью (поставка упаковки, вспомогательных материалов осуществляется строго по графику). Любимые омичами экскурсии на завод были приостановлены сразу после введения ограничений. Ежедневно проводится профилактическая работа с информированием сотрудников по тщательному соблюдению гигиенических норм не только на предприятии, но и за его стенами, минимизированием количества «рукопожатий» и соблюдением социальной дистанции. Именно такой подход, когда в вопросе обеспечения безопасности нет мелочей, гарантирует здоровую атмосферу на предприятии и в итоге влияет на качество выпускаемой продукции.

Обратим внимание, что «МилкОм» - самое молодое предприятие по переработке молока в регионе, представитель нового поколения высокотехнологичных производств «закрытого типа», где большинство процессов автоматизировано и человеческий фактор сведен к минимуму. Компания обеспечивает молочный рынок Омской области и других регионов высококачественной продукцией, уже зарекомендовавшей себя у покупателей, ценящих в продуктах такое соотношение как качество, безопасность, честность производителя.

На сегодняшний день это единственный в Омске завод, оснащенный оборудованием для производства ультрапастеризованного молока. Многие потребители уже оценили преимущества данной технологии. Как отмечают в компании, особенно активно спрос на ультрамолоко ТМ «Лужайкино» стал увеличиваться в период введения карантинных ограничений, когда покупатели начали более внимательно выбирать продукцию и отдавать предпочтение той, что гарантирует безопасность и сохранение полезных свойств на протяжении всего срока годности.

Знаете ли Вы? Справочная информация

О технологии

Ультрапастеризация признана наиболее важным достижением в пищевой науке ХХ века. Технология позволяет сохранить полезные свойства молока, обеспечив при этом длительный срок хранения – до 6 месяцев.

Ультрапастеризации может быть подвергнуто только молоко высшего качества, остальное – просто не пригодно.

Большинство заводов пастеризуют молоко: процесс предполагает нагрев от 60 градусов С до 95 градусов С в течение длительного времени, а затем медленное охлаждение (в зависимости от оборудования и качества сырого молока молочные заводы используют разные температурные режимы).

При ультрапастеризации происходит мгновенный нагрев всего за 4 секунды до 137 градусов С и моментальное охлаждение. Главное, на вкус молока влияет не столько температура обработки, сколько ее продолжительность. Минимальный период температурного воздействия делает обработку щадящей и позволяет сохранить в продукте максимальное количество витаминов и микроэлементов. Однако выдержать такой нагрев может только молоко с высокими потребительскими характеристиками. Поэтому ультрапастеризованную продукцию может выпускать не каждое предприятие.

Мировой опыт

В Европе ультрапастеризованное молоко – наиболее востребованный продукт. Больше всего потребителей ультрамолока в Бельгии 96,7%, в Испании 95,7% и Франции 95,5%.

Почему его так ценят европейцы? Его удобно брать с собой, так как оно гарантированно будет свежим. Экономятся энергозатраты: можно купить упаковку и хранить без холодильника. Упаковка стерильная, при этом экологичная и подлежит переработке, а, как известно, в Европе бережному отношению к природе уделяется особое внимание.

Кроме того, европейцы знают, что при ультрапастеризации уничтожаются все вредоносные бактерии и даже их споры, что делает его безопасным, но сохраняются витамины, микроэлементы, ценный белок казеин и тот самый кальций, за который мы так ценим молочную продукцию.

Ультрапастеризованное молоко соответствует самым высоким требованиям

Как известно, к продуктам питания для детей предъявляются наиболее высокие требования, в том числе на законодательном уровне. В рамках мер по укреплению здоровья подрастающего поколения существует государственная программа «Школьное молоко», направленная на обеспечение детей молоком как источником дополнительного питания. Важно подчеркнуть, что в этой гос.программе участвует только ультрапастеризованное молоко. Учащиеся начальной школы, а в некоторых регионах и старшеклассники, ежедневно получают молоко в индивидуальной асептической упаковке бесплатно за счет региональных бюджетов.

Проект «Школьное молоко» проходит в 80 странах. В России программа реализуется 15 лет и охватывает пока 49 регионов. Главная задача программы - сформировать у школьников осознанное отношение к правильному питанию. Ультрапастеризованное молоко было выбрано в качестве основного продукта, поскольку удовлетворяет потребности растущего организма в белке, кальции и многих других полезных микроэлементах. Например, в возрасте с 6 до 14 лет организм ребенка должен получить более килограмма кальция. Всего 200 мл молока могут обеспечить школьника 40% дневной нормы кальция, а также витамина B2, 24% витамина А и до 16% жиров и белка.

На заводе «МилкОм» ультрапастеризованная продукция ТМ «Лужайкино» разливается в стерильной камере без доступа воздуха цеха, поэтому внутри упаковки - чистое молоко. Это гарантирует безопасность и высокий стандарт качества на протяжении всего срока годности. Стоит отметить, что упаковка в виде кувшина состоит из 6 слоев, которые обеспечивают защиту продукта от воздействия кислорода, света и других факторов окружающей среды.

На каждом кувшине есть не только дата производства, но и номер партии, и даже индивидуальный номер упаковки, по которому можно проследить всю «историю» продукта.

Осуществляется дополнительный контроль всех произведенных партий. Лабораторные образцы хранятся на заводе в течение всего срока годности продукта – это еще раз доказывает ответственность производителя.

В период самоизоляции многие из нас взяли на себя заботу о родителях, бабушках и дедушках. И сейчас есть возможность обеспечить запас ультрапастеризованного молока «Лужайкино». В закрытом виде оно может храниться продолжительное время и без холодильника. И вы будете уверены, что такой запас сократит походы в магазин, а к вашему приходу на столе будут блинчики или вкусная каша на завтрак.

Новые технологии делают нашу жизнь безопасной, качество натуральных продуктов гарантирует насыщение организма полезными витаминами и микроэлементами. И главное, ответственность завода «МилкОм», который входит в список честных производителей Россельхознадзора, стоит на защите нашего здоровья.

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