Омская область продолжает бить рекорды по заражению коронавирусом

В Омской области количество зараженных выросло, но никто не умер. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области за прошедшие сутки зафиксировали 171 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Омской области зафиксировали 13 545 заболевших. В связи с продолжающимся ростом заболеваемости, губернатор Омской области Александр Бурков обратился к омичам, рассказав о некоторых мерах, принятых правительством, для борьбы с COVID-19.

Количество выздоровевших значительно увеличилось. Сегодня справились с болезнью на 30 человек больше, чем вчера. За сутки в Омской области выписали 34 человека, всего с начала пандемии 11 123.

Впервые за долгое время по итогам суток коронавирус не унес ни одной жизни. Медики не зафиксировали новых смертей пациентов с коронавирусом. Таким образом погибших от новой болезни в регионе осталось прежним, 367 человек.