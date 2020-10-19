Омский фермер закрыл предприятие и скрыл от налоговой 12 миллионов

Омич оставил деньги для выплаты налогов фирмы себе. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В августе 2018 года омский фермер принял решение закрыть свое сельскохозяйственное предприятие ООО "Заготовитель". Как рассказали в пресс-службе прокуратуры омской области, мужчина инициировал процедуру банкротства. Являясь единственным учредителем и членом организации, он выплатил себе дивиденды из кассы в размере 12 миллионов рублей. У ООО "Заготовитель" была задолжность перед налоговой, но учредитель не погасил ее, а потратил полученные дивиденды на личные нужды.

Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть проведено взыскание недоимки по налогам. Расследование продолжается и находится на контроле у прокуратуры.