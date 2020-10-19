Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Омский фермер закрыл предприятие и скрыл от налоговой 12 миллионов

Теперь на него завели уголовное дело
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Омич оставил деньги для выплаты налогов фирмы себе.

Омич оставил деньги для выплаты налогов фирмы себе.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В августе 2018 года омский фермер принял решение закрыть свое сельскохозяйственное предприятие ООО "Заготовитель". Как рассказали в пресс-службе прокуратуры омской области, мужчина инициировал процедуру банкротства. Являясь единственным учредителем и членом организации, он выплатил себе дивиденды из кассы в размере 12 миллионов рублей. У ООО "Заготовитель" была задолжность перед налоговой, но учредитель не погасил ее, а потратил полученные дивиденды на личные нужды.

Теперь на мужчину завели уголовное дело по статье сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть проведено взыскание недоимки по налогам. Расследование продолжается и находится на контроле у прокуратуры.