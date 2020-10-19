30 октября АО «Омск РТС» завершает выдачу нарядов на включение в отопительный сезон

Кампания по выдаче нарядов на включение была начата заблаговременно, в августе 2020 года, для исключения ожидания потребителями очереди для получения наряда и исключения скопления большого количества потребителей.

В этом году в связи с режимом повышенной готовности в регионе и для удобства юридических лиц наряды на подключение выдаются в электронном виде. При этом сохранена выдача нарядов и при непосредственном посещении абонентского отдела СП «Тепловая инспекция и энергоаудит».

В связи с ожидаемыми отрицательными температурами наружного воздуха с 22 октября 2020 года и снижением активности потребителей в получении нарядов руководством АО «Омск РТС» принято решение об окончании 30 октября кампании по выдаче нарядов на включение.

Потребителям, которые не подключили системы отопления и вентиляции, рекомендуется активизироваться и получить разрешительные документы на включение в отопительный сезон 2020-2021 гг. в срок до 30 октября 2020 года. Включение без справок готовности и нарядов на включение будет являться самовольным подключением с дальнейшим выставлением неустойки согласно договору теплоснабжения.