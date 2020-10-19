Омич поймал енотовидную собаку, приняв ее за домашнего енота

Омичу удалось поймать дикую енотовидную собаку на улицах города. Фото: Александр Филатов

В одной из омских групп в соцсетях среди других сообщениях о найденных и потерянных вещах появилось объявление о том, что разыскивают хозяина енота. Омич написал, что нашел зверя в районе ДК Химик и хозяев он дожидается в квартире.

Но в комментариях горожане заметили, что мужчина изловил совсем не милого домашнего зверька, а настоящее хищное животное. Омичи узнал на фотографии енотовидную собаку, которую внешне можно перепутать с енотом-полоскуном. Отличить их можно по строению лап. У енота более длинные пальца на лапах, а у его дикого сородича они похожи на собачьи.

Слева - енотовидная собака, справа - енот. Фото: Александр Филатов и пресс-служба омского зоопарка

Обычно снотовидные собаки держатся вдали от людей и в руки не даются. Поэтому омичи удивляются, как мужчине вообще удалось изловить зверя и принести его домой.