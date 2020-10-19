Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Омич поймал енотовидную собаку, приняв ее за домашнего енота

Что теперь делать со зверьком не понятно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Омичу удалось поймать дикую енотовидную собаку на улицах города. Фото: Александр Филатов

Омичу удалось поймать дикую енотовидную собаку на улицах города. Фото: Александр Филатов

В одной из омских групп в соцсетях среди других сообщениях о найденных и потерянных вещах появилось объявление о том, что разыскивают хозяина енота. Омич написал, что нашел зверя в районе ДК Химик и хозяев он дожидается в квартире.

Но в комментариях горожане заметили, что мужчина изловил совсем не милого домашнего зверька, а настоящее хищное животное. Омичи узнал на фотографии енотовидную собаку, которую внешне можно перепутать с енотом-полоскуном. Отличить их можно по строению лап. У енота более длинные пальца на лапах, а у его дикого сородича они похожи на собачьи.

Слева - енотовидная собака, справа - енот. Фото: Александр Филатов и пресс-служба омского зоопарка

Слева - енотовидная собака, справа - енот. Фото: Александр Филатов и пресс-служба омского зоопарка

Обычно снотовидные собаки держатся вдали от людей и в руки не даются. Поэтому омичи удивляются, как мужчине вообще удалось изловить зверя и принести его домой.