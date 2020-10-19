Стало известно, когда в Омск придет снег

Небольшой снег начнет выпадать в Омске уже на этой неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходных омичи уже смогли почувствовать дыхание приближающейся зимы. После достаточно теплой субботы, температура резко упала, а ветер усилился.

На грядущей неделе синоптики не обещают существенного потепления. В начале недели температура поднимется до +15 градусов, а потом резко похолодает до +5. В среду в город придут осадки в виде дождя, а уже в четверг прогнозируют дождь со снегом. Небольшой снег омичам обещают в субботу, 24 октября, тогда же и столбик термометра опустится до -1 днем и -5 ночью.

На протяжении всей недели метеорологи не исключают гололедных явлений по ночам.