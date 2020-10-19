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Стационары омских больниц будут перепрофилировать под ковид

Об этом заявил губернатор Омской области
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Глава региона заявил, что обойтись без перепрофилирования больниц не удастся.

Глава региона заявил, что обойтись без перепрофилирования больниц не удастся.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что в регионе снова будут перепрофилировать больницы под прием коронавирусных больных. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

- Нам необходимо переводить дополнительные больничные койки для лечения ковидных больных. И мы будем дополнительно перепрофилировать стационары под ковид. У нас нет выбора. Мы должны сегодня помочь тем, кто тяжело болеет, - сообщил Александр Бурков.

Глава региона отметил, что несмотря на высокое внимание к ковидным больным, другие пациенты, нуждающиеся в медицинской помощи не останутся без внимания. Их будут перенаправлять в свободные от коронавируса больницы.