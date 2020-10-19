«Ростелеком» подключил более 24 тысяч домохозяйств Омской области к высокоскоростному интернету

«Ростелеком» за девять месяцев 2020 года обеспечил скоростным доступом в интернет 24 546 домохозяйств Омской области. Оптические линии для пользователей проведены по технологии GPON, что гарантирует высокую скорость передачи данных и стабильность подключения.

Широкополосным доступом в интернет от «Ростелекома» теперь могут воспользоваться жители частного сектора не только в Омске, но и 20 районах области: Большеуковском, Горьковском, Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Нижнеомском, Называевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском, Черлакском и Щербакульском.

«Обновление технической инфраструктуры является одной из наших приоритетных задач. Мы планируем продолжить работу по расширению оптических сетей в регионе. Появление интернета в частном секторе и в новостройках позволяет с большим комфортом пользоваться услугами: жильцы могут подключить интернет на скорости от 100 до 200 Мбит/с и все цифровые сервисы от нашей компании», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Абонентам стал доступен цифровой видеосервис Wink, который объединяет в себе преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Пользователи могут выбрать один из трех основных тарифных планов: «Трансформер», «Максимум», «Премиум»: клиент выбирает наполнение исходя из своих предпочтений.

Оптическая технология подключения также позволяет владельцам установить систему «Умный дом», который включает в себя датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, умные розетки, лампочки и другие устройства. Умная лампочка поможет контролировать освещение и экономить на электроэнергии: при определенных параметрах она меняет яркость и оттенок света. Услуга «Видеонаблюдение» позволит быть спокойным за сохранность дома и имущества, потому что оно дает возможность круглосуточно наблюдать за порядком в жилище и во дворе.

Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте www.omsk.rt.ru и по единому бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.