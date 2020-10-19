Студентов-медиков направят на работу в омские поликлиники и ковидные госпитали

Студенты, которые согласятся работать в красной зоне, получат все коронавирусные доплаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, то для помощи медикам во время второй волны коронавируса будут привлекать ординаторов и студентов-медиков.

- В нашей области сегодня требуется помощь врачам. В связи с этим мы направляем дополнительно ординаторов из медицинской академии для работы как в поликлиниках, так и в стационарах. Для работы в поликлиниках будем направлять и студентов-медиков, - рассказал Александр Бурков в Instagram.

Губернатор отметил, что для ординаторов, которые согласятся на работу в красной зоне, будут действовать все ковидные доплаты. А студенты-медики пойдут работать в поликлиники исключительно на добровольной основе.