Жители двух округов Омска завтра останутся без воды

Омичам почти целый день придется провести без воды. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 20 октября, в Омске снова намечено крупное отключение воды. На этот раз провести день без водоснабжения предстоит жителям Кировского и Октябрьского округов. В Водоканале сообщили, что с 9:00 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:

— ул. Рокоссовского, д. 18, д. 18/1, д. 18/2, д. 18/3, д. 20;

— ул. Дианова, д. 16, д. 16/1, д. 16/2, д. 18, д. 18/1.

— ЦТП-614 МП «Тепловая компания»;

— ул. Дианова, д. 18/2 (школа №144);

— ул. Дианова, д. 18/4 (детский сад).

Практически в два раза дольше обходиться без воды придется омичам из Октябрьского округа. По данным Водоканала, у них не будет воды с 10:00 до 23:00. Под отключение попадают следующие адреса:

— ул. Худенко, д. 5, д. 3, д. 1а;

— ул. Масленикова, д. 144, д. 148, д. 150, д. 152, д. 152а, д. 152б, д. 144а, д. 144, корп. 4;

— ул. 27-я Линия (ИК-9), д. 47а, д. 47б, д. 47в;

— ул. 20 лет РККА, д. 65 (детский сад), д. 61, д. 61/1, д. 63, д. 63/1;

— ул. 19-я Линия, д. 184;

— ул. Съездовская, д. 146, д. 144, д. 150 (ЦТП);

— ул. 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я Линии (от ул. Съездовской до ул. Лермонтова)