В Омской области рядом со старой дорогой поставили знак о том, что она отремонтирована

Знак поставили рядом с началом дороги, а не перед отремонтированным участком. Фото: ВКонтакте

Один из омских автомобилистов поделился в соцсетях фотографией, где запечатлел новый информационный щит на въезде на автодорогу Калачинск-Великорусское-Иртыш. На знаке написано, что дорогу в этом году отремонтировали по нацпроекуту. Сразу за щитом начинается старая дорога с ямами и выбоинами, на которой трудно различить даже асфальт.

В соцсетях такой контраст вызвал недоумение. Местные жители говорят, что ремонт дороги и правда проводили, но не целиком, а только небольшого участка. Но теперь, чтобы добраться до 5-километрового участка со свежим асфальтом, приходится преодолеть 15 км дороги, которая от постоянного использования грузовыми машинами стала хуже, чем была.

- Там еще хуже стала дорога. Пока доедешь да нового асфальта, без машины останешься, - пишут автовладельцы в соцсетях.