В минздраве объяснили, почему беременной омичке пришлось ждать обследования на МСКТ до 4 утра

Фото: «ЧП Омск»

Омичи продолжают рассказывать о сложностях, с которыми им приходится сталкиваться во время пандемии коронавируса. Страдают не только местные жители с подозрением на ковид, но и все остальные. Например, ночью пройти томографию можно только на единственном на весь город аппарате, находящемся в МСЧ-4. При этом в общей очереди стоят стоят как пациенты из терапии, так и привезенные на обследование на скорой.

– Сегодня ночью меня и еще трех беременных на скорой из роддома повезли в МСЧ-4 на МСКТ грудной клетки! – пишет автор поста в паблике «ЧП Омск». – Мы приехали в 22.00, были в очереди 15-ми. Перед нами 14 карет скорой помощи, и до 1.30 прошло всего три машины! Идем вместе к каждой скорой и умоляем нас пропустить, кто-то соглашается, кто-то матом орет: «Это ваши проблемы, мы тут с 19.00 ждем!» В итоге нас пропускают, и в 4.00 мы проходим МСКТ! А дело в том, что аппарат в этой больнице после каждого пациента охлаждают, так как он от такой нагрузки может сгореть! Что, вообще, происходит у нас? Почему не дают разгрузить эту больницу? Я знаю, что есть аппарат в больнице на улице Лизы Чайкиной, а туда не пускают. В диагностический не пускают, в больнице на улице Завертяева сломался МСКТ! Что делать, куда писать? Да, мы сделали снимки, а другие люди ждут по 12-14 часов в очереди, и медики вместе с ними – голодные и злые! А у них по 35-40 вызовов!

В минздраве объяснили такую ситуацию особенностями технологического процесса.

– МСЧ № 4 проводит до 110 исследований в ночное время. При этом существенно удалось снизить интервал между приемом пациентов – до 10 минут, – сообщила пресс-служба областного минздрава «12 каналу». – За это время медики проводят все необходимые санитарные мероприятия по дезинфекции. Мы еще раз отмечаем всю сложность эпидемиологической ситуации и призываем омичей ответственнее относится к здоровью своему и своих близких.