В Омской области продолжает стремительно расти число зараженных коронавирусом

За минувшие сутки положительные результаты тестов на ковид пришли еще 168 жителям Омской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной минздрав обнародовал данные по заболеваемости коронавирусом на субботу, 17 октября. С регионе снова побит антирекорд по приросту выявленных случаев заражения. За минувшие сутки положительные тесты на ковид пришли еще 168 местным жителям. За весь период число заболевших увеличилось до 13 205 человек. Выздоровели 70 пациентов (всего – 10 270).

Умерли еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 (в общей сложности – 371).

Территориальное распространение коронавирусной инфекции за сутки: Омск – 132 новых случая заражения COVID-19, Калачинский район – 6, Черлакский район – 5, Омский, Горьковский районы – по 4, Полтавский, Тарский, Седельниковский, Шербакульский, Большеуковский, Большереченский районы – по 2, Знаменский, Марьяновский, Одесский, Исилькульский, Москаленский районы – по одному новому пациенту.

Продолжают находиться под наблюдением медиков 2 338 человек, сняты с медицинского наблюдения 68 878 человек. Продолжается работа в омских лабораториях – за сутки проведено 4 676 исследований, всего с начала работы проведено 571 008 тестов.