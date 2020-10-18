В Омске крупный сетевой магазин оштрафовали за отсутствие масок на покупателях

Нарушения нашли сразу в трех магазинах сети. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Специалисты областного Управления Роспотребнадзора продолжают проверять, как в омских магазинах соблюдаются меры, помогающие приостановить распространение ковида в регионе. Несмотря на то, что больницы переполнены и скоро заболевших коронавирусом просто негде и некому будет лечить, многие горожане халатно относятся к требованию соблюдать элементарные правила.

В частности после проверки крупной сети супермаркетов нарушения нашли сразу в трех магазинах. Там масок не было даже у сотрудников или носили они их для галочки – на подбородке. Также формально подошли и к измерению температуры у людей на входе: в магазинах не обнаружили ни градусников, ни специального человека, который проводил бы замеры.

– В Куйбышевском районном суде принято решение о штрафе в размере 100 000 рублей, – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора. – Мониторинговые проверки Роспотребнадзора продолжаются в ежедневном режиме.