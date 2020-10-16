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Общество

Стало известно, от чего умер подросток, пропавший в конце лета

Его поиски длились больше 2 месяцев
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Возможно, парень упал с высоты.

Возможно, парень упал с высоты.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сегодня стало известно, что в Омской области нашли тело Виталия Некрасова, который пропал в начале августа. Подростка искали больше двух месяцев силами волонтеров поискового отряда, полиции и спасателей. От чего погиб Виталий еще предстоит выяснить, но следователи предполагают, что подросток мог сорваться с вышки сотовой связи.

- По предварительным данным смерть человека, чье тело обнаружено рядом с вышкой сотовой связи, могла наступить от падения с большой высоты, - рассказали о предварительной версии в пресс-службе УМВД.