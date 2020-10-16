Омские дорожники начали готовиться к снегопаду

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В пресс-службе омской мэрии сообщили, что омские дорожники полностью перешли на работу в зимнем режиме. В частности готово 30% техники для очистки проезжей части, что своевременно. Она может пригодиться уже на этих выходных. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в воскресенье 18 октября, в регионе будет идти мокрый снег и возможен гололед.

При необходимости до 50% техники будет подготовлено в течение суток и до 90% – за три дня. Сформирован запас противогололедных материалов для обработки проезжих частей и тротуаров – заготовлено 26,9 тысячи тонн песка, песко-соляной смеси и реагентов, что составляет почти 50% плана.