В Омской области объявили штормовое предупреждение

На выходных в Омске ожидается ветер порывами до 20 м/с. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, синоптики предупредили омичей о внезапном похолодании – с +19 до +5 градусов днем. Оно начнется в последний день недели, 18 октября.

Резкая смена погоды будет сопровождаться сильным ветром. Во второй половине дня 17 октября с сохранением ночью 18 октября по Омской области ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с.

Согласно предупреждению о неблагоприятном явлении погоды ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных техногенными и лесными пожарами, авариями на энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, нарушением транспортного движения, падением слабо закрепленных конструкций, обрушением кровлей зданий, подтоплением низменных участков местности, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае ЧС или предпосылок к нему жителей города просят своевременно информировать оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 25-83-26, 44-91-00, 01 или с мобильного – 101.