Депобразования проверит омскую школу, где в столовой выдают маленькие порции

Фото: «Омск ВК»

Омская школьница сфотографировала не слишком аппетитно выглядящий обед, которым их пытались накормить в школьной столовой. Снимок, где видно, что еды на тарелке мало, выложила в соцсети мама девочки.

По утверждению автора поста, дети постоянно вынуждены есть невкусные и холодные блюда, которые к тому же недокладывают до нормы.

– Организована проверка, в ходе которой будет проверена озвученная информация, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе омского департамента образования. – Отмечаем: в каждом учреждении работает бракеражная комиссия, которая ежедневно оценивает качество приготовленных блюд и допускает их к реализации. По предварительной договоренности с администрацией учреждения родители имеют право оценить качество приготовленных блюд.

Также в ведомстве сообщили, что в омских школах питание должно быть организовано в соответствии с требованиями СанПиН и цикличного меню, утвержденного региональным Управлением Роспотребнадзора. Производство готовых блюд, указанных в меню, осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура, технология приготовления и температура подачи. Например, горячее должно быть подогрето до 65 градусов.