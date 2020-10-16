Уже 165 случаев за сутки: Омская область продолжает бить антирекорды по заболеваемости ковидом

За минувшие сутки 165 омичам пришли положительные результаты тестов на ковид. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральный информационный центр по коронавирусу опубликовал свежие данные по заболеваемости коронавирусом. В Омской области ситуация продолжает оставаться очень напряженной. По данным на пятницу, 16 октября, снова побит абсолютный антирекорд за все время с начала пандемии в регионе – 165 официально подтвержденных случаев заражения.

– За прошедшую неделю Омская область перешагнула отметку в 13 000 выявленных случаев. На 16 октября в регионе 13 037 подтвержденных диагнозов COVID-19, на 1 069 больше, чем неделей ранее, – рассказали в пресс-службе информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. – Число заболевших за семь дней увеличилось на 9%, в большей степени, чем на предыдущей неделе, когда увеличение составило 7%, и чем еще неделей ранее – на 6%. Таким образом, скорость распространения коронавируса в регионе увеличивается на протяжении месяца, а показатели области по-прежнему выше среднесибирских и общероссийских.

Тем временем, такая непростая обстановка и по всей Сибири в целом. Всего на 16 октября в СФО выявлен 128 361 подтвержденный диагноз. Скорость распространения коронавируса в увеличилась на два пункта и составила 8% (9 354 новых случая).

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