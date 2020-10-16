На мусоросортировочном заводе омичи нашли награды ветерана Великой Отечественной войны

После того, как мусоровоз выгрузил отходы в разгрузочном цехе комплекса, они отправляются на сортировочную линию. На этом этапе рабочий завода Виталий Ильичев заметил в куче плотный сверток из газет. Мужчина сам не знает, почему, но он привлек его внимание. Под слоем бумаги оказался полиэтиленовый мешок с наградами и удостоверениями к наградам на имя Зориной Пелагеи Павловны.

- Уверен, награды выбросили случайно. Даже если человека уже нет в живых медали хранятся, передаются внукам или в музеи Памяти. Как только увидел медали, сразу сообщил мастеру участка, - рассказал оператор по обработке твердых коммунальных отходов МСК-1 Виталий Ильичев.

В пресс-службе регоператора пояснили, что через СМИ и социальные сети попытаются найти родственников женщины, чтобы передать им награды, а также узнать судьбу женщины.

Вех, кто знает или знал Зорину Пелагею Павловну, располагает информацией о семье ветерана, региональный оператор по обращению с ТКО просит позвонить в пресс-службу компании «Магнит» по номеру 35-25-19.

Омичи также могут написать в официальные паблики регионального оператора Омской области по обращению с ТКО в социальных сетях (ВК, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук).

За год работы МСК-1 служба безопасности регионального оператора вернула ценные вещи десяткам омичей. Не так давно жительнице Омска вместе с работниками завода пришлось перерыть несколько тонн мусора, чтобы найти выброшенный по ошибке пакет с крупной суммой денег и документами на недвижимость.