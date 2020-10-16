Омичка рассказала о закрытии комнат приема пищи в торговом центре

В одном из омских ТЦ продавцам запретили есть на работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях омичка опубликовала гневный пост о новых условиях труда в торговых центрах. Женщина рассказала, что рабтает продавцом в одном из ТЦ города и недавно столкнулась с новыми правилами для работников. Раньше для работников торговли организовали специальные комнаты для приема пищи, где сотрудники могли пообедать, так как на рабочем месте этого делать было нельзя, а теперь закрыли и эти помещения.

- Появилась еще одна странность с ужесточением мер защиты на фоне истерии по поводу вируса. Работаю в ТЦ. Теперь нельзя принимать пищу не только на рабочем месте, а вообще. Закрыли комнаты приема пищи. Работаю с 10 до 21 часа. Это что получается? Не помру от вируса так сдохну от голода? - недоумевает омичка.

В комментариях горожане удивляются такому странному ходу со стороны работодателей и предлагают пожаловаться в трудовую инспекцию.