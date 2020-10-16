Омичей начали предупреждать по смс об опасности заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске продолжает оставаться напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Только за минувшие сутки зарегистрировано сразу 165 новых заразившихся. Сообщения с просьбой поберечь себя и близких уже начали рассылать из регионального МЧС.

– В связи с участившимися случаями заболевания COVID-19 напоминаем о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Спасибо за понимание! – говорится в смс от ведомства, которые приходят на сотовые омичам.

Фото: vk.com/omsk_live

Медики сейчас работают практически на пределе возможностей. Чтобы хоть как-то разгрузить скорую, в региональном минздраве издали распоряжение о передаче части вызовов в участковые поликлиники. Он там ситуация не лучше и пациенты вынуждены часами сидеть в огромных очередях на прием к врачу.

О том, как ее чуть не «залечили» до смерти, ставя неправильные диагнозы, рассказала накануне омский депутат Наталья Поршнева. Только спустя три недели ей сделали томографию, выявили двустороннюю пневмонию и госпитализировали.

Также стало известно, что ковид подтвердился у областного министра финансов Вадима Чеченко. Ранее с таким же диагнозом на больничный ушел глава региона Александр Бурков.