Коронавирусом в Омской области заразились 165 человек

Омичи продолжают заболевать COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным, которые опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Омской области число заразившихся коронавирусом увеличилось на 165 человек. Всего в области с начала пандемии заболели 13 037 человек. Наш регион продолжает оставаться на 22 строчке в общем рейтинге российских регионов по количеству заражений.

По данным медиков выздоровели 115 человек. Всего с начала пандемии 11 021 человек справились с коронавирусом.

К сожалению, количество летальных случаев за сутки увеличилось на 4. Медики подсчитали, что за все время пандемии 358 человек скончались в Омской области.